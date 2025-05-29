Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, завершив визит в Азербайджан, выступил с заявлением по итогам переговоров и обсуждений, подчеркнув важность мира в регионе и стратегических проектов, связывающих тюркский мир, сообщает Minval.

«Мы хотим видеть на Южном Кавказе не конфликты, а спокойствие и мир. Установление прочного мира в регионе принесёт выгоду всем сторонам», — заявил турецкий лидер.

Он отметил, что Турция с удовлетворением наблюдает приближение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и активно поддерживает этот процесс:

«Мы внимательно следим за ходом переговоров и вносим свой вклад. Мир между Азербайджаном и Арменией будет ценным и для нас. Мы также переживаем осторожный процесс нормализации с Ереваном. И когда и мир, и нормализация будут достигнуты, все страны получат от этого только выгоду».

Особое внимание Эрдоган уделил проекту Зангезурского коридора:

«Зангезурский переход — это не просто сухопутное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном. Это новый маршрут, соединяющий Турцию с тюркским миром. Его скорейшее открытие укрепит транспортную и энергетическую инфраструктуру на всём Кавказе».

Президент Турции также обратился к Ирану, призвав поддержать шаги, направленные на мир и развитие в регионе:

«Мы ожидаем, что наш сосед Иран поддержит усилия, направленные на мир, стабильность и процветание. Мы хотим, чтобы и он получил выгоду от этого взаимовыгодного климата».

Завершая выступление, Эрдоган подчеркнул, что каждый шаг в сторону диалога и интеграции не только приносит экономические дивиденды, но и способствует сближению стран:

«Каждый открытый путь, каждый коридор не только приносит выгоду, но и со временем сближает государства друг с другом».