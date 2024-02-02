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20% поляков недолюбливают украинцев

20% поляков недолюбливают украинцев

Каждый пятый поляк негативно относится к украинцам. Об этом свидетельствует исследование Personnel Service.

Согласно ему, 22% граждан Польши негативно настроены по отношению к украинцам. Преимущественно негативно к гражданам Украины относится группа в возрасте от 25 до 34 лет. В большинстве своем положительное отношение выражали старшие лица в возрасте от 55 лет.

Отмечается, что увеличение негативного отношения к украинцам может влиять удорожание жизни, а также беспокойство о собственном материальном положении поляков, поскольку они все больше боятся, что украинский работник может забрать их работу.

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