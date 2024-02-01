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Деми Мур рассказала о болезни Брюса Уиллиса

Деми Мур рассказала о болезни Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур дала редкий комментарий по поводу болезни своего бывшего мужа Брюса Уиллиса. Об этом она сказала во время разговора с Энди Коэном на шоу SiriusXM.

В частности, звезда экрана призвала родственников людей с деменцией не пытаться ассоциировать их с людьми, которыми они были раньше.

Деми Мур также призналась, что научилась проявлять любовь и радость к звезде фильма «Крепкий орешек», и не унывает из-за того, что ее жизнь и жизнь его родных кардинально изменилась.

«Я считаю, что самое важное, чем я могу поделиться, – это просто встретиться с ними там, где они. Отпустите тех людей, кем они были или кем, по вашему мнению, они должны быть, или кем вы хотели бы, чтобы они были. Тогда вы действительно сможете жить в настоящем и принять радость и любовь, которая есть», – добавила бывшая любимая Брюса Уиллиса.

Стоит напомнить, что семья звезды Голливуда подтвердила, что он страдает афазией с марта 2022 года, а в феврале 2023-го выяснилось, что у него также лобно-височная деменция.

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