Кампания «Девушкам белое к лицу» получила награду от международных журналистов!

110 Просмотров

Проект «Девушкам белое к лицу» был удостоен медалей в двух номинациях на фестивале «Epica Awards», жюри которого было представлено 115 журналистами, специализирующимися в области маркетинга и коммуникаций. Проект получил серебряную награду в номинации «Коммуникации и общественные сервисы» и бронзовую в номинации «Спортивная рекламная кампания». Следует отметить, что проект, представляющий Азербайджана был впервые удостоен награды на этом фестивале.

Напомним, что кампания «Девушкам белое к лицу» ранее завоевала Гран-при и различные награды на международном фестивале «Ad Black Sea» и крупнейшем коммуникационном фестивале Центральной Азии «Red Jolbors».

Основной целью социальной кампании, проводимой лидером мобильного рынка страны «Azercell» в партнерстве с Федерацией дзюдо Азербайджана, является повышение интереса девушек к спорту и пропаганда здорового образа жизни. Также кампания затрагивает проблему ранних браков.

В рамках кампании «Девушкам белое к лицу» первые 1000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах Азербайджана, получили в подарок дзюдоги и месяц бесплатных тренировок.

Дополнительную информацию о проекте «Девушкам белое к лицу» вы можете получить по ссылке: https://qizlaraagyarasir.az/#