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Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций

Правительство Швейцарии в среду присоединилось еще к ряду мер в отношении РФ, предусмотренных 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

Новые меры вступят в силу 1 февраля. Среди них – поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов.

Кроме того, власти применят дополнительные меры для поддержки соблюдения предельных цен на покупку российской нефти и нефтепродуктов и для противодействия попыткам обойти эти ограничения.

Также вводят запрет на импорт некоторых товаров, которые приносят «значительный доход» России, в частности, чугуна и сниженного нефтяного газа.

Новые меры запрещают экспорт и продажу России химических веществ, литиевых батарей, некоторых видов двигателей для БПЛА, а также станков и деталей к ним.

Российским гражданам и физлицам, проживающим в РФ, запрещается управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов.

В секторе услуг будет действовать запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и промышленного проектирования и производства. Исключение составит предоставление услуг российским дочерним предприятиям швейцарских компаний.

В декабре прошлого года власти Швейцарии объявили, что страна присоединится к части мер из 12-го пакета санкций ЕС против России. Министерство экономики тогда расширило санкции на 61 физическое лицо и 86 компаний и организаций.

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