Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «195 на 195»

Минобороны России сообщило о возвращении из плена 195 военнослужащих. Взамен Украина получила 195 пленных бойцов ВСУ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вернулось 207 человек.
«Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Обмен пленными планировался 24 января. Однако он был сорван из-за сбитого над Белгородской областью российского Ил-76, который вез 65 украинских пленных. Все они, как и 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, погибли.