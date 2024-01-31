Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «195 на 195»

175 Просмотров

Минобороны России сообщило о возвращении из плена 195 военнослужащих. Взамен Украина получила 195 пленных бойцов ВСУ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вернулось 207 человек.

«Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Обмен пленными планировался 24 января. Однако он был сорван из-за сбитого над Белгородской областью российского Ил-76, который вез 65 украинских пленных. Все они, как и 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, погибли.