Германия отказала собственному населению в помощи, выделив Армении кредит

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В ноябре прошлого года состоялся визит в Армению госсекретаря Министерства экономического развития и сотрудничества Германии Нильса Аннена и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в ходе которого было заявлено о широкой программе сотрудничества между странами. Сотрудничество это предполагало предоставление слаборазвитой Армении всяческой помощи по разным направлениям, среди которых сфера возобновляемой энергии, развитие среднего профессионально-технического образования и т.д., а отдельной статьей отмечалось содействие по приему и интеграции людей, выехавших из азербайджанского Карабаха. На все это немецкое правительство анонсировало предоставление помощи в размере 84,6 млн евро в виде грантов и кредитов, а в рамках карабахской тематики дополнительно – 9,3 млн евро. И все бы ничего, однако уже в январе 2024 года власти Германии заявили, что у них не осталось денег для финансовой поддержки своих граждан.

«Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег», – заявил уполномоченный правительства Германии по делам Востока Карстен Шнайдер.

Получается, что помощь Армении в этой стране предоставляется в ущерб интересам самих немцев?

Согласитесь, что слышать такое от правительства самого сильного в экономическом плане государства Евросоюза по меньшей мере странно. Неужели ситуация в экономике Германии настолько плачевна, что тамошнее правительство не в состоянии должным образом позаботиться о собственном населении? Разберемся в этом вопросе вместе.

Независимые эксперты уже давно звонили в колокола и предупреждали о том, что в экономическом плане Германия не столь благополучна, как кажется. Согласно заявлению мюнхенского Института экономических исследований Ifo, экономика этой страны «застряла в рецессии» и индекс делового климата падает из месяца в месяц.

«В начале 2024 года настроения среди компаний еще больше ухудшились. Индекс делового климата Ifo упал до 85,2 пункта в январе после 86,3 пункта в декабре», – отметили в институте.

Ожидания компаний вновь оказались более пессимистичными, поскольку экономика Германии застряла в рецессии.

В частности, по мнению экспертов Ifo, индекс в сфере услуг существенно снизился. Это связано, в частности, с заметно ухудшившейся оценкой текущей ситуации. Возросло недовольство портфелем заказов. Ожидания также стали несколько пессимистичнее. В торговле индекс упал до самого низкого уровня с октября 2022 года. В строительной отрасли индикатор также продолжил нисходящую тенденцию. Как результат, экономика Германии переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%, год завершился рецессией. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. Как результат, многие немцы вынуждены были экономить.

Но если бы только это. Как оказалось, эксперты уже Германского федерального банка (Бундесбанка) полагают, что слабая фаза экономики ФРГ продолжится и в 2024 году, восстановление задержится.

«В целом, экономические показатели Германии в первом квартале 2024 года могут в лучшем случае остаться на прежнем уровне», – говорится в ежемесячном отчете главного банка этой страны.

Ожидания того, что промышленный внешний спрос уже достиг своего минимума, не подтвердились. В качестве причин спада в четвертом квартале 2023 года Бундесбанк назвал, среди прочего, дальнейшее снижение иностранных заказов для германской промышленности. Кроме того, возросшие финансовые затраты привели к сокращению инвестиций, особенно в жилищное строительство.

«Неопределенность в отношении будущих направлений фискальной и климатической политики, вероятно, также повлияла на экономические показатели», – пишет Бундесбанк.

Потребители по-прежнему проявляют осторожность и вряд ли увеличат свои потребительские расходы в конце года.

Таким образом, исходя из заявлений экспертов мюнхенского Института экономических исследований Ifo и прогнозов Германского федерального банка, можно однозначно констатировать, что ситуация с экономикой этой страны, мягко говоря, неблагополучна. И такая ситуация вовсе не одноразовая и не случайная, а естественная, исходящая из ошибочности внутренней социально-экономической и внешней политики Германского правительства. Как результат, дефицит федерального бюджета этой страны уже на следующий год может превысить отметку в 20 млрд. евро.

Но если бы только это… Газета Handelsblatt пишет, что Бундесвер, то есть Вооруженные силы ФРГ, нуждается в дополнительных денежных средствах для модернизации и специального фонда в размере 100 млрд евро, созданного два года назад, недостаточно. По информации издания, средства из спецфонда почти закончились. Дошло до того, что даже в открытом письме канцлеру ФРГ Олафу Шольцу Торгово-промышленные палаты федеральных земель Восточной Германии подвергли критике действия федерального правительства, особенно в области экономики. И как результат, по стране нередко прокатываются волны акций протеста. Последнее такое мероприятие состоялось 28 января в Мюнхене, когда на демонстрации против экономической политики правительства ФРГ собралось около 20 тыс. человек.

Но вернемся к Армении. Там прекрасно понимают, что Германия не просто так отдает им чуть ли не последние средства.

«Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, взамен на это и некоторые другие антироссийские шаги Берлин предлагает Еревану финансовую помощь», – пишет News.am 10 января 2024 года.

Остается только добавить, что если в Армении понимают, почему Германия предоставляет ей средства, то наверняка там понимают также и то, что за эти деньги когда-то придется расплачиваться.

Рауф Насиров