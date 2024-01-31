Эльхан Шахиноглу: За пашиняновской идеей о пакте могут стоять Франция или США

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Не так давно Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружением, а на днях представила очередное предложение о подписании пакта о ненападении. При этом премьер-министр этой страны Никол Пашинян обосновал попытку изменения формата переговоров тем, что подписание мирного договора с Азербайджаном может затянуться, и до момента, когда это произойдет, сторонам желательно подписать хотя бы что-нибудь.

Прокомментировать новую сложившуюся ситуацию в переговорном процессе Minval.az попросил политолога Эльхана Шахиноглу.

– Если Азербайджан согласится на предложение Армении, то будет ли статус этих двух документов одинаковым или армяне пытаются принизить значимость более цельного понятия «мирный договор» до договора о ненападении?

– Оба предложения премьер-министра Армении Пашиняна никуда не годятся. Первое предложение включает создание механизма совместного контроля за вооружением. Оно выдвигается не в первый раз. Второе предложение включает подписание взаимного пакта о ненападении в случае, если подписание мирного договора по каким-то причинам продлится. Но ведь не только из-за Армении Азербайджан вооружается и модернизирует свою армию. Наша страна выступает за создание нормальных отношений с соседями, однако в любой момент может осложниться ситуация с Ираном и Россией, и это окажет негативное воздействие на всю ситуацию в регионе. Вот, почему Азербайджан вынужден усиливать армию и приобретать самое современное оружие. Ни одна страна в мире не может контролировать процесс вооружения нашей страны. Кто будет осуществлять контроль за количеством вооружения в российской базе в Армении?

Никол Пашинян станет утверждать, что оно, то есть это оружие, не имеет никакого отношения к Армении, но в случае войны ракеты поднимутся в воздух. Мы видели все это в ходе второй Карабахской войны. Армения гораздо больше выиграет, если вместо пакта о ненападении Пашинян подпишет мирный договор с условием признания их территориальной целостности. Этим пактом он хочет заручиться гарантиями того, что Азербайджан не станет силой возвращать принадлежащие Азербайджану восемь деревень в Армении.

– Какова международная практика в этой сфере? Воюющие стороны подписывают вначале мирный договор, договор о ненападении или другие документы?

– В мире до сих пор подписывалось великое множество пактов о ненападении, которые при столкновении интересов сразу же превращались в бумажки, которые с легкостью отправляли в урну. Основной документ – это мирный договор. Если государства не подписывают мирный договор, то автоматически отпадает также надобность в подписании пакта о ненападении. В 1939 году СССР подписал с фашистской Германией пакт о ненападении, который оставался в силе на протяжении лишь двух лет.

– Предположим Азербайджан согласится с предложением Армении и стороны подпишут договор о ненападении. Что выиграет или проиграет каждая из сторон?

– Даже если представить, что официальный Баку принимает пашиняновский пакт о ненападении, стороны от этого совершенно ничего не выиграют. Потому что этот пакт не застрахует стороны от войны. Представим ситуацию, когда есть пакт, но границы не определены, коммуникационные линии не открыты и Армения не вернет Азербайджану восемь наших деревень. Естественно, это не снизит напряженность между странами. Вот, почему пакт нельзя считать решением проблем.

– Можно ли сказать, что договор о ненападении между Азербайджаном и Арменией выгоден, прежде всего, зарубежным кураторам Армении, и что это предложение Азербайджану через Армению делают США, Франция или Россия?

– За пашиняновской идеей о пакте могут стоять Франция или США. Пашинян недоволен Россией и просит от Франции, и в том числе от США, предоставления гарантий безопасности. Париж и Вашингтон хоть и поддерживают Никола Пашиняна, но не могут дать гарантию безопасности Армении. Армения не сможет вступить в НАТО. При этом Париж и Вашингтон понимают, что Армения слаба перед Азербайджаном. И чтобы уберечь Армению, они устами Пашиняна озвучивают различные варианты. Но все эти предложения далеки от реальности. Вот, почему официальный Баку их не принимает.

– В зарубежных СМИ усиленно раскручивается тематика новой войны между Азербайджаном и Арменией, которая якобы произойдет из-за Зангезурского коридора. Вы верите в возможность начала этой войны?

– Азербайджану не нужна еще одна война, поскольку мы уже достигли основных целей. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет над Карабахом. А на границе с Армений азербайджанская армия контролирует основные высоты. Этого для нас достаточно. На очереди возвращение восьми деревень, которые принадлежат Азербайджану. Армения не станет рисковать и ввязываться в войну с Азербайджаном из-за этих деревень. Эти деревни пустуют и часть их прилегает к азербайджанским территориям. Азербайджанская армия может спокойно войти в эти деревни. Что касается деревень-анклавов, то наша страна готова вести по ним переговоры с Арменией. Также Азербайджан не заинтересован в войне с Арменией из-за Зангезурского коридора. Это представляет предмет переговоров и официальный Баку готов говорить по этому поводу с Ереваном. Если с коридором ничего не выйдет, то Азербайджан использует альтернативные маршруты, проходящие через Грузию и Иран. От этого потеряет лишь Армения.

– И вопрос, что называется, на отвлеченную, но актуальную тематику. Исходя из вчерашней совместной пресс-конференции Столтенберга и Блинкена, верите ли вы в возможность нанесения ракетных ударов США непосредственно по Ирану? Если да, то можно ли ожидать приток беженцев из Ирана в Азербайджан?

– Иран финансирует, вооружает и отдает непосредственные приказы связанным с ним и размещенным на территориях разных стран группировкам. Это естественно, поскольку, как известно, кто девушку ужинает, то ее и танцует. Но вместе с тем возможно ли такое, чтобы в ряде случаев группировки, получающие от Ирана деньги и оружие, принимали бы собственные и независимые от Тегерана решения? Случай известен: совершено вооруженное нападение на военную базу США в Иордании и есть погибшие среди американских военнослужащих. Вашингтон не станет наблюдать за ситуацией со стороны. Американский президент Джо Байден сообщил, что накажет в связи с этим Иран. Белый дом просматривает варианты проведения против Ирана скрытой операции.

В Иране недавно в результате сильного взрыва погибло много людей. В ответ Иран нанес удары по территории Ирака и Пакистана, что вызвало напряженность в отношениях Тегерана с соседними странами. Учитывая сложившиеся обстоятельства, зачем нужно было Тегерану поощрять нападение на военную базу США тех группировок, которые находятся у нее под контролем? Ведь согласно логике, Тегеран должен избегать ненужной напряженности в отношениях с США, поскольку Иран не сможет просчитать и вычислить, каким будет ответ.

Но, если бы круги, обладающие правом голоса в Иране, исходили из логики, то не стали бы делать громких заявлений, поощряющих атаки йеменских хуситов на торговые суда в Красном море, и предприняли бы серьезные шаги для нормализации отношений с Азербайджаном. Так что, если исходить из сказанного, то аналогичная логика стоит и за атакой на американскую базу на Ближнем Востоке.

Как только между США и Ираном возникает очередная напряженность в отношениях, сразу актуализируется вопрос о том, как это отразится на Азербайджане. Вашингтон в ответ на гибель американских солдат планирует нанести удар по Ирану. И тем самым военные столкновения на Ближнем Востоке докатятся до Южного Кавказа. Азербайджан вовсе не заинтересован в ухудшении обстановки в регионе, но объективно ситуация сложится так, что она ухудшится, и мы должны одинаково дистанцироваться от противоборствующих сторон. Сложившаяся ситуация делает невозможной открытие сухопутных границ между Азербайджаном и Ираном.

Круги в Иране во всем происходящем ищут израильский след и обвиняют Азербайджан в сотрудничестве с Израилем. При этом отношения эти основаны на обоюдной выгоде сторон и не нацелены против Ирана. Но нельзя не учесть и тот факт, что израильское правительство выступает за то, чтобы США наказали Иран, и если это произойдет, то Иран вновь станет адресовать угрозы в адрес стран, сотрудничающих с Израилем.

К примеру, на фоне напряженности на Ближнем Востоке президент Ирана Ибрагим Раиси обратился к мусульманским странам с тем, чтобы они порвали отношения с Израилем. Поскольку страны расценили это как вмешательство в свои внутренние дела, то, соответственно, не стали обращать внимания на этот призыв. Даже Турция, несмотря на жесткую критику в адрес Израиля, не порывает с ней экономических связей. Вот и Азербайджан, при всей своей озабоченностью ситуацией на Ближнем Востоке не станет рвать связей с Израилем.

Рауф Насиров