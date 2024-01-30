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Россия предложила Азербайджану возобновить подготовку взрывотехников (обновлено)

Россия предложила Азербайджану возобновить подготовку взрывотехников (обновлено)

20:16 Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, предложил премьер-министру Али Асадову возобновить подготовку взрывотехников российской стороной. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Руководитель российского ведомства выразил готовность возобновить сотрудничество по вопросам подготовки азербайджанских специалистов по разминированию. Так, в 2021 году специалисты МЧС России обучили 114 азербайджанских взрывотехников. МЧС России готово возобновить такую практику», – сказали в российском МЧС.

Также было предложено возобновить учения «Каспий», проводившиеся до пандемии коронавируса три года подряд.

«Такие учения способствуют укреплению общей безопасности и имеют большое значение для всего Каспийского региона. Ключевую роль в их организации должны играть МЧС России и Азербайджана как два ведущих чрезвычайных ведомства на Каспии», – цитируют в пресс-службе Куренкова.

В ходе визита российский министр в Баку возложил цветы к мемориальному комплексу «Братская могила».

***

19:36 30 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана.

На встрече был отмечен высокий уровень азербайджано-российского стратегического партнерства. Подчеркнуто активное развитие сотрудничества двух стран по всем направлениям, в том числе в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стороны констатировали важность подписания Плана совместных мероприятий между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2024 – 2026 годы.

В ходе встречи были обсуждены перспективы наращивания азербайджано-российского взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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