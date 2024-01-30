Глава Гостаможни: Все собранные таможенные платежи направляются на благосостояние народа

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К сожалению, случаи контрабанды продолжаются и сегодня.

Об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров, передает Trend.

Он отметил, что все собранные таможенные платежи направляются на благосостояние азербайджанского народа.

Ш.Багиров также подчеркнул, что в данном вопросе важную роль играют и другие органы.

«Предпринимаются попытки ввоза в Азербайджан поддельных товаров. Таможенные органы осуществляют совместную деятельность со всеми государственными органами для предотвращения подобных ситуаций», – добавил председатель ГТК.