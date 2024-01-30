Скандал в Евросоюзе: «семья» нашла способ нагадить «домочадцу»

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Угроза ЕС подорвать экономику Венгрии, если та не одобрит выделение Украине 50 млрд евро, вряд ли стала неожиданностью: политический почерк этой «белой кости» давно перестал быть эталонным и сильно исказился, что грозит дезинтеграционными процессами в союзе. Особенно в случае, если Будапешт исполнит свое намерение не поддаваться на шантаж Евросоюза.

«Европейская семья» потеряла сплоченность, и то ли еще будет: в недалекой перспективе от нее станут отпочковываться страны, которым надоел диктат ЕС и полное равнодушие к тому, как себя ощущает – финансово, политически, морально, религиозно и т.д. тот или иной член этой самой семьи.

Свежий пример – намерение Евросоюза подорвать экономику Венгрии и заблокировать, по информации Financial Times и других источников, предоставление средств из европейских фондов, если Будапешт вновь заблокирует выделение Украине помощи в 50 млрд евро – вопрос этот должен окончательно решиться на саммите 1 февраля.

Как уточняет издание, стратегия ЕС направлена на «экономические слабости» Венгрии, ослабление валюты страны и снижение инвестиционной привлекательности, чтобы навредить «рабочим местам и экономическому росту». И, кстати, ранее распространилась информация, что лидеры Евросоюза готовы вести «жесткую игру» с Венгрией: если премьер Виктор Орбан заблокирует помощь Украине, страну лишат права голоса как государства — члена ЕС.

Заметим, что такая мера обусловлена не только и не столько «меркантильной оплошностью» Будапешта, но об этом – ниже. Здесь же приведем комментарий к публикации Financial Times о планах Евросоюза оказать давление на Венгрию министра страны по делам ЕС Яноша Бока, заявившего: «Венгрия не поддастся шантажу! Венгерское правительство давно заявляет, что Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления». Бока также подчеркнул, что Венгрия «не связывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим».

Но каков выход для Евросоюза в случае с Венгрией? Известно – «нет человека – нет проблемы». В данном случае – «нет голоса страны в Евросоюзе – нет проблемы». Значит, Венгрию следует лишить права голоса, чтобы «не возникала», и соответствующая волна в европейском «серпентарии» нагнетается. Правда, идея заткнуть Венгрию приемлема далеко не для всех государств ЕС, так что союз на почве Будапешта может сам себя расколоть на два лагеря: сторонников Венгрии и Орбана будет, понятно, меньше. Но и консенсуса в ЕС ждать не стоит.

В этой связи интересным представляется позиция Словакии, которая тоже выступала против выделения помощи Украине. В частности, премьер-министр страны Роберт Фицо напомнил о высоком уровне коррупции в Украине.

Словом, Брюссель серьезно готовится к нанесению удара по Венгрии: вспомним осуждение «поведения» Будапешта Европарламентом и его резолюцию «Ситуация в Венгрии и замороженные фонды ЕС», принятую в Страсбурге 18 января. Европейский парламент осудил «преднамеренные, постоянные и систематические» действия Будапешта, направленные на «подрыв основных ценностей ЕС» и призвал Европейский Совет в соответствии со статьей 7 договора ЕС определить, составляют ли действия венгерской власти «серьезные и постоянные» нарушения принципов демократии и верховенства права (!). Тогда резолюцию поддержали 345 евродепутатов, 104 проголосовали «против», 29 – воздержались.

Что за такая карающая статья 7? Как оказалось – «элементарная»: одна из ее положений предусматривает, что в случае, если европейские лидеры решат, что страна – член Евросоюза системно нарушает основополагающие нормы демократии, Европейский Совет может принять решение о приостановлении некоторых ее прав, включая право голоса или право на представительство.

Тут резонно поинтересоваться – за что Будапешт «осуждают и приговаривают»? На этот вопрос отвечает упомянутая выше резолюция. Так, в Венгрии, оказывается, ухудшилась ситуация с «верховенством права», и это негативно повлияло на положение (внимание!) «уязвимых групп, в том числе женщин, представителей ЛГБТИК+, ромов, мигрантов, искателей убежища и беженцев, … свободу СМИ». Ну и припечатали: «За последнее десятилетие Венгрия превратилась в гибридный режим избирательной автократии».

Словом, действия Орбана есть не что иное как «полное неуважение и нарушение стратегических интересов ЕС». Но пусть Орбан не радуется: «ЕС ни в коем случае не может подвергаться шантажу и идти на торговлю своими стратегическими интересами и интересами союзников, отказываясь от собственных ценностей». В числе таковых, судя по резолюции, наказание всей Венгрии за «непослушание», причем, весьма жестокое, с подрывом экономики страны, с игнорированием учета нужд, финансового и иного положения «члена семьи» Евросоюза, причем, включая и его «уязвимые группы» – например, ЛГБТ.

Что за первобытная злоба в стане «цивилизованных» и «демократичных»? И почему в европейские дела вмешиваются США, заявляя, что имеют рычаги влияния на Венгрию? В принципе, весь это «ларчик» открывается просто – на уровне даже не «домушника» или «медвежатника», а кухарки: Венгрию, а вместе с ней теперь уже и Словению, обвиняют в создании некой «оси», симпатизирующей российскому президенту Путину. Плюс обе страны, «в порядке исключения» (каково лицемерие ЕС!), продолжают получать российские газ и нефть.

А что? Разве трубопровод «Дружба» перестал, несмотря на военные действия, проходить по территории Украины, имеющей от транзита свой профит? И разве весь Запад перестал, как один, получать российские углеводороды и другую продукцию из «вражеского стана», которую он считает критически важной для себя? А как насчет Чехии, получающей российскую нефть едва не в больших объемах, чем до войны в Украине? И о какой «оси» может идти речь при тех отношениях, которые имеют место между Словакией и Венгрией – они далеко не безоблачны.

Весь этот жуткий бардак в Евросоюзе не обещает ему «хеппи энда». Думается, что государства ЕС будут потихоньку группироваться по принципу избавления от диктата Брюсселя и Вашингтона и в соответствии со своими экономическими интересами.

Разумеется, «корень зла» такого (не за горами) положения дел и выкапывать не будет нужным – он лежит на поверхности в лице Путина, а не внутри ЕС, ставшего откровенно фашиствующей организацией. Европа столько вопила о «блокаде Лачинского коридора со стороны Азербайджана» как антигуманном и античеловечном акте (люди пухнут и умирают от голода), что решила перенести «безобразия» Азербайджана на Венгрию. Кто следующий?

Венгрию, похоже, отдают на заклание: Путин, Украина, строительство АЭС «вроде как» на российский кредит, и т.д. Потом настанет черед Словакии (Фицо старается сохранить поставки российского трубопроводного газа). Впрочем, не он один. Но все голосуют за антироссийские санкции, но не все хотят разоряться (если не пропадать) из-за Украины.

Злобность и неадекватность Евросоюза, его тройные стандарты сыграют, в итоге, злую шутку в «семье цивилизованных народов» – они просто станут нецивилизованно разводиться – ничего общего с британским «брекситом» не будет. Потому как Лондон – силен и богат, а обобрать, в порядке компенсации, надо более бедного и менее сильного. Так что развод будет не «в лучших традициях Лондона», а в традициях коммунальной кухни какой-нибудь Жмеринки.

Нет, дабы не обижать Украину, какого-нибудь Мухосранска.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az