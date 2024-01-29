Япония и Австрия прекратили финансирование БАПОР

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Австрия приняла решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года.

Об этом заявил федеральный канцлер республики Карл Нехаммер.

«Австрия приостанавливает выплаты БАПОР. Мы призываем БАПОР и ООН провести всестороннее, быстрое и полное расследование обвинений. Возможные участники теракта 7 октября должны понести ответственность», – написал Нехаммер в X.

Япония тоже решила приостановить финансирование БАПОР.

«Япония крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористическому нападению на Израиль 7 октября прошлого года, – подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. – В ответ на это мы решили приостановить дополнительное финансирование агентства, пока БАПОР проводит расследование и готовит ответ на соответствующие обвинения».