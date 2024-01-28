Россия вновь объявила в розыск украинского журналиста Гордона

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МВД России снова объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Это следует из базы розыска МВД России.

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«Гордон Дмитрий Ильич – украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения – Киев, Украина. Переобъявлен [в розыск]», – сказано в базе.

В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, в базе розыска не уточняется.