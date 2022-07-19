МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщает РИА «Новости».

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывают в ведомстве причину розыска. Из-за нарушения какой статьи Уголовного кодекса РФ разыскивается Гордон, не уточняется.

Дмитрий Гордон — журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший главный редактор газеты «Бульвар Гордона». Интервьюер стал обладателем двух «Золотых кнопок YouTube» за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах «Дмитрий Гордон» и «В гостях у Гордона».