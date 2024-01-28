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Армяне потерпели фиаско с акцией в Тбилиси (фото)

Армяне потерпели фиаско с акцией в Тбилиси (фото)

Акция в поддержку самораспустившегося сепаратистского режима Карабаха, которую планировала провести армянская диаспора в Грузии перед представительством ЕС, не состоялась.

Местная армянская община не отреагировала на призыв организаторов провести акцию перед представительством ЕС в Тбилиси, уточняет АПА.

В результате перед представительством собрались только организаторы. 10-15 протестующих скандировали различные сепаратистские лозунги, а затем покинули территорию.

Во время акции никаких инцидентов не произошло.

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