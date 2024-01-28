Азербайджанская армия – на 24-м месте в Азии по версии Global Firepower (таблицы) |
Ассоциация «Ана Вэтэн» протестовала перед посольством Армении в Нидерландах (фото, видео) |
Сотни азербайджанцев протестуют в Тбилиси против двойных стандартов ЕС (фото) |
Спустя 4 месяца комы скончался азербайджанский военнослужащий |
Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку |
Turkish Airlines отменила полеты в Тель-Авив |
В Лачине выпало полметра снега |
СМИ: Армяне спохватились слишком поздно, а в Баку развивали армию годами |
ВСУ запускают стаи дронов во главе с «королевой» (видео) |
Главное Общество

Сотни азербайджанцев протестуют в Тбилиси против двойных стандартов ЕС (фото)

Сотни азербайджанцев протестуют в Тбилиси против двойных стандартов ЕС (фото)

Проживающие в Грузии азербайджанцы проводят в Тбилиси акцию в поддержку Азербайджана с требованием положить конец дискриминации и двойным стандартам.

Около 200 протестующих с флагами Азербайджана и Грузии направляются к офису Европейского Союза (ЕС) в Тбилиси, уточняет АПА. Активисты скандируют лозунги «Положить конец армянскому терроризму», «Положить конец экологическому терроризму Армении», «Положить конец двойным стандартам» и другие лозунги. Азербайджанцы из разных регионов Грузии также требуют от Армении передать карты заминированных территорий Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
Похороны шехида в товузском селе (обновлено, фото)
Общество

Похороны шехида в товузском селе (обновлено, фото)

2024/01/28, 17:22
Отец шехида: Мой сын был награжден 9 медалями
Общество

Отец шехида: Мой сын был награжден 9 медалями

2024/01/28, 15:55
Ассоциация «Ана Вэтэн» протестовала перед посольством Армении в Нидерландах (фото, видео)
Общество

Ассоциация «Ана Вэтэн» протестовала перед посольством Армении в Нидерландах (фото, видео)

2024/01/28, 15:33
Сотни азербайджанцев протестуют в Тбилиси против двойных стандартов ЕС (фото)
Общество

Сотни азербайджанцев протестуют в Тбилиси против двойных стандартов ЕС (фото)

2024/01/28, 14:50
В Агдашском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Общество

В Агдашском районе произошло ДТП со смертельным исходом

2024/01/28, 14:36
Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку
Общество

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку

2024/01/28, 12:54
Граждане Турции пострадали в цепном ДТП в Агстафинском районе
Общество

Граждане Турции пострадали в цепном ДТП в Агстафинском районе

2024/01/28, 11:46
В Лачине выпало полметра снега
Общество

В Лачине выпало полметра снега

2024/01/28, 10:29
32 года назад армянские фашисты сбили вертолет, следующий из Агдама в Шушу
Общество

32 года назад армянские фашисты сбили вертолет, следующий из Агдама в Шушу

2024/01/28, 09:01