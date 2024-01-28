Сотни азербайджанцев протестуют в Тбилиси против двойных стандартов ЕС (фото)

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Проживающие в Грузии азербайджанцы проводят в Тбилиси акцию в поддержку Азербайджана с требованием положить конец дискриминации и двойным стандартам.

Около 200 протестующих с флагами Азербайджана и Грузии направляются к офису Европейского Союза (ЕС) в Тбилиси, уточняет АПА. Активисты скандируют лозунги «Положить конец армянскому терроризму», «Положить конец экологическому терроризму Армении», «Положить конец двойным стандартам» и другие лозунги. Азербайджанцы из разных регионов Грузии также требуют от Армении передать карты заминированных территорий Азербайджана.