Эксперты обнаружили на Марсе следы озер (видео)

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Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») обнаружил данные, подтверждающие существование древних озерных отложений, оставленных водой, заполнявшей гигантский бассейн на кратере Езеро. К этому пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло, исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Reuters.

Аппарат провел обследование почвы с помощью радара RIMFAX, благодаря чему ученые получили изображение участка поверхности глубиной 20 метров в двух измерениях. Обнаруженные слои породы безошибочно свидетельствуют о том, что почвенные отложения, переносимые водой, оказались в кратере Езеро благодаря реке, которая его питала.

Исследование подтвердило выводы, сделанные ранее на основании орбитальных снимков и иных данных. Это позволяет ученым предположить, что некоторые участки Марса когда-то были покрыты водой с микробной жизнью, а ныне безжизненная и засушливая планета прежде была теплой, влажной и пригодной для жизни.

Ученые ожидают получения собранных марсоходом образцов для тщательного изучения. Исследователи полагают, что отложения образовались около 3 млрд лет назад.

