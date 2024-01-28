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Эксперты обнаружили на Марсе следы озер (видео)

Эксперты обнаружили на Марсе следы озер (видео)

Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») обнаружил данные, подтверждающие существование древних озерных отложений, оставленных водой, заполнявшей гигантский бассейн на кратере Езеро. К этому пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло, исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Reuters.

Аппарат провел обследование почвы с помощью радара RIMFAX, благодаря чему ученые получили изображение участка поверхности глубиной 20 метров в двух измерениях. Обнаруженные слои породы безошибочно свидетельствуют о том, что почвенные отложения, переносимые водой, оказались в кратере Езеро благодаря реке, которая его питала.

Исследование подтвердило выводы, сделанные ранее на основании орбитальных снимков и иных данных. Это позволяет ученым предположить, что некоторые участки Марса когда-то были покрыты водой с микробной жизнью, а ныне безжизненная и засушливая планета прежде была теплой, влажной и пригодной для жизни.

Ученые ожидают получения собранных марсоходом образцов для тщательного изучения. Исследователи полагают, что отложения образовались около 3 млрд лет назад.

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