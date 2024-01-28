НАТО не защитит США в случае нападения, уверен Дональд Трамп (видео)

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Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь. Я знаю этих людей. Я не верю, что они бы помогли.

Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада.

Трамп также заявил, что США умирают из-за некомпетентности Байдена, а ситуация на границе обернется катастрофой. Президент США не останавливает вторжение нелегалов, но при этом отправляет миллиарды долларов Украине, подчеркнул республиканец.

