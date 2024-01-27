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Джаббаров и Наджаф провели встречу с Байрактаром

Джаббаров и Наджаф провели встречу с Байрактаром

В Министерстве экономики Азербайджана проведена встреча с турецкой делегацией.

Как сообщили в Министерстве, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической сфере и совместной деятельности по проектам возобновляемой энергетики между Азербайджаном и Турцией.

М.Джаббаров подчеркнул, что эффективное энергетическое партнерство между странами и совместные проекты способствуют региональному развитию, стабильности и безопасности, а также служат обеспечению стратегических интересов Азербайджана и Турции. В этом контексте с удовлетворением отмечена многовекторная деятельность SOCAR в Турции.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар поделился мнениями по развитию энергетического партнёрства в соответствии с новыми глобальными трендами.

Было отмечено, что мероприятие COP29, которое в этом году будет проведено в Азербайджане, придаст импульс обсуждениям в сферах альтернативной энергетики и других направлениях, а также открытию новых возможностей для сотрудничества.

Стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах экономики и энергетики, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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