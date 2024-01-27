Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США |
Техас вступил в состояние войны и отказался подчиняться Вашингтону. Главное |
Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ |
Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года |
Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей |
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО |
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку |
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем |
Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Главное Мир

Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет ЕС за конфискацию прибыли от России

Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет ЕС за конфискацию прибыли от России

Глава ЦБ Италии Фабио Панетта предостерег ЕС от конфискации прибыли от российских активов, пишет Financial Times.

«Международные отношения — это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — сказал он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов до заседания глав МИД в середине февраля.

После начала войны в Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Центробанк, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на ключевые резервные валюты. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.

Теги:
Из этой рубрики
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию
Мир

Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

2024/01/27, 13:13
СКР опубликовал видео с места крушения Ил-76
Мир

СКР опубликовал видео с места крушения Ил-76

2024/01/27, 12:32
Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет ЕС за конфискацию прибыли от России
Мир

Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет ЕС за конфискацию прибыли от России

2024/01/27, 10:52
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Мир

У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

2024/01/27, 10:15
Власти США одобрили продажу Турции истребителей F-16
Мир

Власти США одобрили продажу Турции истребителей F-16

2024/01/27, 10:02
Власти Техаса вывезли 102,1 тыс. нелегальных мигрантов в другие части США  
Мир

Власти Техаса вывезли 102,1 тыс. нелегальных мигрантов в другие части США  

2024/01/27, 09:29
В Украине депутатам горсовета раздали повестки во время сессии (видео)
Мир

В Украине депутатам горсовета раздали повестки во время сессии (видео)

2024/01/27, 00:56
Путин о "голой вечеринке": Элита страны не должна формироваться из «чудиков, обнажающих гениталии» (видео)
Мир

Путин о «голой вечеринке»: Элита страны не должна формироваться из «чудиков, обнажающих гениталии» (видео)

2024/01/27, 00:45
Зурабишвили расстроилась, что не встретилась с Пашиняном
Мир

Зурабишвили расстроилась, что не встретилась с Пашиняном

2024/01/27, 00:25