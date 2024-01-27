Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет ЕС за конфискацию прибыли от России

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Глава ЦБ Италии Фабио Панетта предостерег ЕС от конфискации прибыли от российских активов, пишет Financial Times.

«Международные отношения — это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — сказал он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов до заседания глав МИД в середине февраля.

После начала войны в Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Центробанк, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на ключевые резервные валюты. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.