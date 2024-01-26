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Король Великобритании Карл III госпитализирован

Король Великобритании Карл III госпитализирован

Король Великобритании Карл III в пятницу поступил в больницу для плановой процедуры в рамках лечения, связанного с заболеванием предстательной железы, сообщил Букингемский дворец.

«Этим утром короля госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения», – приводит Mirror выдержки из заявления дворца.

«Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и он рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общества относительно этой проблемы здоровья», – отметили в канцелярии королевской семьи.

В свою очередь BBC сообщает, что Карл III будет проходить лечение в той же больнице, где на прошлой неделе перенесла полостную операцию принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон). Отмечается, что перед намеченным ему приемом он посетил принцессу.

Как долго британский король пробудет в больнице, не сообщается.

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