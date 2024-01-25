Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО

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Президент Турции Рейжеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

Об этом говорится в документе, официально опубликованном в правительственной газете Resmigazete.

Парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО 23 января, этому предшествовало более 1,5 лет переговоров между сторонами. Таким образом, Венгрия осталась последней страной, стоящей на пути Стокгольма в альянс. Премьер-министр Виктор Орбан накануне заявил, что призовет парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.