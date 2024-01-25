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Орбан пообещал Столтенбергу поддержку членства Швеции в НАТО

Орбан пообещал Столтенбергу поддержку членства Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что призвал парламент страны при первой возможности поддержать вступление Швеции в Североатлантический альянс.

«В разговоре с Йенсом Столтенбергом я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности»,— написал господин Орбан на своей странице в соцсети X.

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