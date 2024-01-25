В Гяндже задержали убийцу старшеклассника

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Подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже 17-летний подросток арестован сроком на 4 месяца.

Решение об аресте Фарида Шабанова (2007 г.р.), подозреваемого в убийстве ученика местной средней школы №8 Рауля Рагимова, принято Гянджинским городским судом.

Инцидент произошел утром 23 января перед зданием средней школы №8. Неизвестный ударил ножом ученика 11-го класса Рауля Рагимова. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, несмотря на усилия врачей подросток скончался.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Фарид Шабанов. По факту в прокуратуре города Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.