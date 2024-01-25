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Маркедонов: США попытаются вернуть позиции на Южном Кавказе

Маркедонов: США попытаются вернуть позиции на Южном Кавказе

Несколько высокопоставленных американских дипломатов заявили об интересе официального Вашингтона к проведению переговоров между представителями Азербайджана и Армении на территории США.

Об этом в соцсетях написал российский политолог Сергей Маркедонов.

«22 января первый заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель обозначил этот сюжет во время брифинга для журналистов. Незадолго до этого схожие идеи были высказаны помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном. По его словам, шеф Госдепартамента Энтони Блинкен был бы рад видеть своих коллег из Баку и Еревана в Вашингтоне.

Но при этом под конец 2023 года стало казаться, что США явно пробуксовывают на армяно-азербайджанском переговорном треке», – отметил он.

«В наступившем 2024-м они попытаются вернуть себе, если не лидерство, то оставленные позиции. В конце января должна пройти очередная встреча по демаркации и делимитации границы между двумя странами. Вашингтон в этой ситуации был бы заинтересован в том, чтобы показать «городу и миру»: наш уход из региона не является приоритетом, рука по-прежнему «на пульсе», – написал политолог.

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