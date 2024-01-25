Амирбеков: Мусульмане, иудеи и христиане живут в Азербайджане как одна семья

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Мусульмане, иудеи, христиане – все живут в Азербайджане как одна семья.

С данным заявлением в интервью International Policy Digest выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

“Мы гордимся нашим религиозным разнообразием, которое не зависит ни от какой политической конъюнктуры. Мусульмане, иудеи, христиане – мы все одна семья. Это часть нашей ДНК”, – отметил Амирбеков.

Он осудил решение Комиссии США по международной свободе вероисповедания (USCIRF) и Госдепартамента США о включении Азербайджана в «специальный список наблюдения» в связи со свободой вероисповедания.

“Мы сожалеем и отвергаем это необоснованное и предвзятое решение”, – говорится в его заявлении.