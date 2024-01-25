Азербайджан и Грузия высоко оценили уровень гумсотрудничества между странами

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25 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии Георгием Амилахвари.

Согласно информации Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений добрососедства и стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией во всех сферах. Был высоко оценен уровень гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере образования и науки между Азербайджаном и Грузией.