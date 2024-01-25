В России институтский диплом уже не столь важен

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Люди рабочих специальностей высокой квалификации сейчас весьма востребованы на производстве, наличие у них «корочки» об окончании вуза не столь важно, заметил президент РФ Владимир Путин.

«На производстве, особенно сейчас, прямо в наши дни, очень важную роль играют люди рабочих специальностей высокой квалификации», – сказал глава государства на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Президент обратил внимание на то, что еще совсем недавно трудно было себе представить, что рабочие могут управлять сложными станками или заниматься какими-либо вещами в сфере химической промышленности, биологии, фармацевтики. «А сейчас это нормой становится, поэтому для производства на самом деле не так уж и важно, имеет человек корочку какую-то или нет о высшем образовании», – заметил Путин.

По его словам, высшее образование в некоторых случаях создает определенные преимущества, в том числе и зарплатные, однако «по отдельным направлениям деятельности и по рабочим профессиям уровень заработной платы сегодня достаточно высокий».

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