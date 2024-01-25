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Аналитики назвали страну, ставшую новой «целью» Путина

Аналитики назвали страну, ставшую новой «целью» Путина

Военно-политическое руководство России пытается расширить свое влияние на авторитарные режимы в западной и центральной Африке. Накануне официальные лица РФ встретились в Москве с представителями Чада и обсудили, в частности, двустороннее военно-техническое сотрудничество и региональную безопасность.

Глава РФ Владимир Путин провел отдельную встречу с лидером чадской хунты Махаматом Идрисом Деби, чтобы обсудить «усилия по борьбе с терроризмом». Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По мнению аналитиков, россияне уделяют особое внимание бывшим французским колониям в Сахеле, таким как Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В частности, РФ намерена простроить военную базу на африканском континенте.

В ISW отметили, что Кремль, вероятно, пытается расширить свое влияние в Африке через министерство обороны и контролируемый министерством Африканский корпус. Аналитики уверены, что в конечном итоге Россия может выдвинуть условия для расширения операций Африканского корпуса в Чаде, учитывая состоявшиеся 24 января российско-чадские правительственные встречи.

Кроме того, в РФ заявили, что 100 российских военнослужащих будут осуществлять охрану исполнительной власти и проводить контртеррористические операции в Буркина-Фасо, а еще 200 человек прибудут в страну в ближайшем будущем.

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