Британцев призвали готовиться к возможному конфликту с Россией

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Британским властям следует «обучать и экипировать гражданскую армию», чтобы быть готовым к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации.

Об этом заявил начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс в ходе своего выступления на Международной выставке бронетехники в Лондоне.

Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства психологически готовиться к возможному конфликту с Россией.