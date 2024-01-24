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Эрдоган и Раиси обсудили положение дел на Южном Кавказе и подписали 10 соглашений

Эрдоган и Раиси обсудили положение дел на Южном Кавказе и подписали 10 соглашений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси обсудил ситуацию в Сирии, Ираке, Афганистане и на Южном Кавказе.

Об этом президент Турции заявил на пресс-конференции после встречи.

«Мы обсудили двусторонние и региональные связи. Подчеркнули важность совместной деятельности в борьбе с терроризмом. Коснулись дальнейшего укрепления нашего сотрудничества против PKK/PYD/YPG и PJAK»,- сказал Эрдоган.

После пресс-конференции между Турцией и Ираном было подписано 10 соглашений:

▪️Соглашение между Турецкой компанией по передаче электроэнергии (TEİAŞ) и Иранской компанией по управлению сетями (IGMC)

▪️Меморандум о сотрудничестве в области свободных зон

▪️Меморандум о сотрудничеству в области СМИ и коммуникаций

▪️Рамочное соглашение о железнодорожном транспорте

▪️Меморандум о взаимопонимании по научному, промышленному и технологическому сотрудничеству

▪️Декларация о намерениях сотрудничества между Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерство культуры и исламской ориентации Ирана по проведению взаимного Года культуры 2025

▪️Меморандум о взаимопонимании между Президиумом Полицейской академии Турецкой Республики и Полицейским университетом Амин Ирана

▪️Меморандум о взаимопонимании о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями

▪️Меморандум о взаимопонимании между правительством о развертывании вооруженных сотрудников службы безопасности полетов

▪️Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетическом секторе.

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