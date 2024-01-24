Шалала Гасанова: Это больше проблема России, и она должна думать, как противостоять

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В передаче «Место встречи» на российском канале НТВ прозвучали очередной бред и нападки в адрес граждан Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Некто Михаил Смолин, претендующий на звание историка, заявил, что казахи – это казаки, а вовсе не коренные жители Казахстана. Узбеков, по мнению российского историка, вообще не существовало в истории, а азербайджанцев как нации даже сейчас не существует. В общем, чушь несусветная. И бредятина Смолина, конечно же, не стоит даже ответного экспертного мнения или анализа. Но вот то, что гостями такого вроде бы солидного российского канала, как НТВ нередко становятся проходимцы – это вопрос, над которым стоит подумать. С подобным вопросом Minval.аz обратился к председателю общественного объединения «Содействие развитию связей с общественностью», заслуженному журналисту Шалале Гасановой.

– Очень странно, что человек, родившийся в Казахстане, выступает против казахов. Здесь явно чувствуется предвзятость. Что касается вообще позиции российских телеканалов, то она не всегда сопоставима с позицией российского правительства. Потому что в ходе 44-дневной войны все мы видели, что тезисы из Кремля звучали в одном ракурсе, а телеканалы были направлены против Азербайджана. Причина кроется в том, что в основной своей массе эти раскрученные ведущие и телеканалы служат либералам, причем служат верой и правдой, и прогибаясь. А поскольку все мировые медиа сегодня захвачены либералами, которые априори настроены против мусульманского и, в частности тюркского мира, то их позиция ясна. Здесь не приходится говорить об объективности точки зрения, поскольку Запад не может простить нам великую победу в Карабахской войне. Вот они и разыгрывают против нас армянскую карту. Это происходит не потому, что они любят или считают правыми армян, а потому что не могут простить молодой независимой республике, где в основном проживают мусульмане, грандиозную победу. Тем более, что они никак не могут смириться с перспективой открытия Зангезурского коридора, который может объединить весь тюркский мир. В этом и кроется причина столь оголтелой лжи и нападок на Азербайджан.

– Еще несколько лет тому назад президент Путин, выступая перед студентами одного из российских университетов, сказал, что Казахстана как государства не существовало на карте и своим происхождением оно обязано России. Тогда это вызвало волну недовольства в Казахстане, и люди стали в негативном ключе высказываться против России в социальных сетях. Если учесть этот факт, то получается, что сегодняшние выступления на российских телевизионных каналах в некотором роде совпадают с позицией руководства этой страны, или там разные причины?

– Мы видим, что там, в зависимости от политической ситуации, декларируются кардинально разные мнения. Например, было время, когда Путин говорил, что «Петр велел, а мы следуем ему и поддерживаем армянство». А сейчас, когда официальный Ереван полностью отвернулся от России, мы слышим совершенно иные высказывания, порой даже угрожающего характера. Поскольку речь идет о политике, то нельзя конкретно привязывать сегодняшнее событие к тому, что он некогда говорил.

Относительно Казахстана… Этот вопрос, как и любой другой исторический момент по конкретным государствам, следует изучать. Конечно же, под другим названием там было государственное образование казахов. Если на то пошло, то и на Кавказе тоже менялось название государственных образований, но это не говорит о том, что у Азербайджана не было государственности. У нас, как и у казахов, очень древняя история государственности, причем в отличие от Армении, которой до 1920 года на Кавказе вообще не было. С этой точки зрения неправильно было бы говорить, что позиция этого горе-аналитика Смолина по Казахстану совпадает с позицией Кремля по Азербайджану. Наверное, не стоит углубляться в эту область. Просто я хотела обратить внимание на то, что этот человек родился в Казахстане и выступает против казахов, что свидетельствует об отсутствии у него моральных устоев.

– А можно сказать, что сегодня российские ученые не столько идут впереди общественного мнения со своими научными изысканиями, а повторяют то, что хочет от них услышать основная масса населения этой страны.

– Однозначно. Даже не столько то, что хочет услышать основная масса населения, а именно те люди, которые приглашают их на телевидение. Они абсолютно ангажированные люди. Речь идет как о ведущих, так и руководстве каналов. Потому что во время карабахской войны 2020 года было очень много тех, которые хотели выступить и изложить альтернативное, обоснованное, опирающееся на историческую правду мнение. Но никого из них просто не допустили до эфира. Ни для кого не секрет, что допуск в эфир должен быть кем-то дан. А если именно эти люди сегодня выступают, значит, они ангажированы, и, значит, они говорят то, что от них хотят услышать хозяева медиа ресурсов.

– На прошлой неделе в Казахстане закрыли вещание некоторых российских телеканалов как раз в виду их ангажированности и однобокости подачи информации. Как, по-вашему, в Азербайджане такое возможно, и надо ли это делать?

– В этом нет никакой необходимости. Мы всегда должны знать, что о нас говорят враги. Нам есть, чем возразить и нужно знать, на какие ходули или жидкие подпорки они опираются, чтобы у нас была своя доказательная база для противостояния. В конце концов, то, что вещают эти каналы, никак не влияет на общественное мнение в Азербайджане. Разве что вызывает неприязнь к России. А это не всегда желательно, потому что Россия – наш ближний сосед, и ненависть, которая после таких передач возникает и выливается в соцсети, совсем нежелательна. Здесь нужно уметь приходить к консенсусу. Все это – больше проблема России, и она должна думать о том, как противостоять таким каналам.

Рауф Насиров