Госдума России приняла поправки в УК РФ о конфискации имущества за «фейки» о росармии

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Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении инициативу, предлагающую внести поправки в Уголовный кодекс РФ о возможности конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны.

Авторами проекта стали председатель ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава «Единой России» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие парламентарии.

Уточняется, что инициатива внесет изменения в статью 104.1 УК РФ. Она касается конфискации имущества, а также расширяет список преступлений, по которым она возможна. К ним предполагается отнести преступления по статьям 207.3 УК РФ и 280.4 УК РФ.