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Макрон, чуешь чем пахнет? (видео)

Макрон, чуешь чем пахнет? (видео)

Во Франции фермеры продолжают проводить «навозные» акции протеста.

Фермеры заливают нечистотами административные здания и улицы городов в знак протеста.

Аграрии недовольны низкими закупочными ценами и сельскохозяйственной политикой ЕС. Лидеры протестов угрожают расширить их и дальше — трактористы уже перекрыли дороги в нескольких префектурах страны.

Также французские фермеры сбрасывают тонны навоза и отходов перед заводом Lactalis в Верхней Соне.

Производитель ввел очень резкое снижение закупочной цены на молоко до 405 евро за 1000 литров, что меньше себестоимости продукции для племенных производителей в 450 евро.

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