Кулеба о ситуации на фронте: Более серьезная, чем два года назад

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Ситуация на фронте в Украине остается тяжелой из-за нехватки боеприпасов, а также систем ПВО. Сейчас она, возможно, даже более серьезная, чем была два года назад.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

«Ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад», – сказал Кулеба.

Он отметил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

«Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции», – добавил министр.

По его словам, потребности Украины «не отвечают оборонным потребностям» западных стран.