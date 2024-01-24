В Зангезуре французские военные обещали Анаит подтянуть французский, но вместо этого изнасиловали ее

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В армянских соцсетях распространилась информация о том, что двое французских военных из «сопровождения» мониторинговой миссии Евросоюза изнасиловали и жестоко избили старшеклассницу в городе Кафан Сюникской области (Зангезур – прим.).

Сообщается, что инцидент произошел еще в конце прошлого года. Молодой офицер FAF по имени Бернар познакомился в одном из молодежных кафе с 15-летней Анаит, где девушка была со школьными подругами. Молодые люди еще пару раз невинно встречались и Бернар предложил Анаит «подтянуть» ее французский. Однако когда девушка пришла в арендуемую квартиру француза, там уже был его сослуживец и оба были пьяны.

Следующие несколько часов стали для Анаит настоящим кошмаром: ее насиловали в извращенной форме, а когда она попыталась сбежать – жестоко избили, продолжая насиловать. Вырваться Анаит удалось лишь когда пьяные французы уснули.

Родители девушки мгновенно обратились в полицию и амбулаторию, где были задокументированы изуверства французов.

Однако арестовывать их никто не стал. Буквально на следующий же день они покинули пределы Армении, а в полиции стали разводить руками – мол, не представляется возможным допросить подозреваемых и произвести медицинскую экспертизу на их причастность к преступлению.

Родителям девушки удалось заполучить записи с камер наблюдения в общественных местах, где их дочь находится в компании французского офицера. Только после этого на них вышли представители посольства Франции в Армении и с целью «уладить недоразумение» предложили поездку в парижский Диснейленд.