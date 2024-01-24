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В Улан-Баторе взорвался грузовик с газом, десятки погибших (видео)

В Улан-Баторе взорвался грузовик с газом, десятки погибших (видео)

Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным главного управления по чрезвычайным ситуациям, на месте работают пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции. По свидетельству местных жителей, после взрыва огонь быстро распространился на стоящие рядом автомобили и соседние жилые дома. Погибли 24 человека, десятки раненых.

Позже распространение огня удалось остановить, но жителям близлежащих домов советуют эвакуироваться, чтобы не дышать продуктами горения.

«Сотрудники столичного управления по чрезвычайным ситуациям продолжают работать в полном составе в режиме повышенной готовности», – сообщили в управлении по ЧС Улан-Батора.

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