Мирзоян: Прямая связь существует не только между администрациями Пашиняна и Алиева

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Непосредственная прямая связь существует не только между администрациями президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, контакты имеются и между другими ведомствами.

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Так, обмен предложениями по мирному соглашению идет по линии МИД. В начале января Ереван передал [азербайджанской стороне] седьмой пакет предложений», – сказал он.

Также, по словам Мирзояна, для Еревана принципиально содержание переговоров, а не наличие посредников.