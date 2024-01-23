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Медведев пригрозил США «неизбежной» войной за Аляску

Медведев пригрозил США «неизбежной» войной за Аляску

Война с США из-за Аляски «неизбежна», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«По словам представителя госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну, пусть так. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день вернется. Теперь война неизбежна», — написал Медведев 23 января в англоязычной версии своего блога в X и добавил в конце хохочущий смайлик.

Днем ранее заместитель пресс-секретаря госдепа США Ведант Патель заявил, что президент России Владимир Путин «не получит» Аляску. Этими словами он прокомментировал слухи о том, что Путин якобы подписал указ, где продажа Аляски Соединенным Штатам названа «незаконной».

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