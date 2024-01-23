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Болгария потребовала ввести квоты на импорт украинского зерна в Европу

Болгария потребовала ввести квоты на импорт украинского зерна в Европу

Правительство Болгарии настаивает на введении квот и таможенных пошлин на импорт украинского зерна в ЕС.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на Минсельхоз страны.

‭«Увеличение экспорта с Украины вызывает серьезное беспокойство у производителей, поскольку они не в состоянии конкурировать с ценами на украинскую продукцию», — говорится в заявлении.

В Софии обеспокоены, что в долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация может привести к сокращению местного производства и подорвать продовольственную безопасность Болгарии.

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