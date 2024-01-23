Столтенберг заявил, что НАТО не видит угрозы в лице России

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НАТО пока не видит угрозы со стороны РФ против какой-либо из стран — членов организации.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, руководство НАТО внимательно наблюдает за действиями российских властей. При этом Столтенберг подчеркнул, что организация усиливает свое присутствие на «восточном фланге» ради предотвращения возможных нападений на союзников.

«Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников», — добавил генеральный секретарь Альянса.