Российская элита готова прекратить войну в Украине, но есть нюанс

108 Просмотров

Российская элита готова прекратить войну, но против того, чтобы возвращать Украине оккупированные территории. К такому мнению пришли журналисты российского оппозиционного издания «Верстка», пообщавшись с анонимными собеседниками, представляющими элиту страны.

Также элита жалуется на то, что отдых как в самой России, так и в «дружественных странах» становится дороже, пишет СМИ.

Источник сообщает, что чиновники, работающие в государственных и военных кругах, выступают за прекращение войны, однако при условии, что Киев признает оккупированные территории частью России. Другая часть элиты выступает за полное уничтожение Украины, чтобы потом Москва могла «тихо и спокойно» планировать свое будущее без Европы.