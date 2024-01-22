Миятович ждет от СЕ работы над достижением мира между Баку и Ереваном

Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией.
Такое мнение выразила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в ходе стартовавшей сегодня зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
«Я рекомендую Совету Европы усилить свою деятельность по установлению мира между двумя странами», – приводит «Репорт» слова Д.Миятович.
Она подчеркнула, что обе стороны должны работать над восстановлением мира на основе уважения прав человека независимо от этнического происхождения и национальности.
«Деятельность международных организаций будет эффективной только в том случае, если обе стороны будут сотрудничать и работать вместе во имя мира», – завершила она.