Миятович ждет от СЕ работы над достижением мира между Баку и Ереваном

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Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией.

Такое мнение выразила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в ходе стартовавшей сегодня зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Я рекомендую Совету Европы усилить свою деятельность по установлению мира между двумя странами», – приводит «Репорт» слова Д.Миятович.

Она подчеркнула, что обе стороны должны работать над восстановлением мира на основе уважения прав человека независимо от этнического происхождения и национальности.

«Деятельность международных организаций будет эффективной только в том случае, если обе стороны будут сотрудничать и работать вместе во имя мира», – завершила она.