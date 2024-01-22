На днях парламент Турции проголосует по заявке Швеции на вступление в НАТО

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Турецкий парламент на этой неделе собирается проголосовать по заявке Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Партия справедливости и развития турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана… будет добиваться одобрения парламента для ратификации долгожданного членства Швеции в НАТО», – передает агентство со ссылкой на правительственного чиновника.

Отметим, что если Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО, то Венгрия останется единственной страной, которая еще не завершила этот процесс.