Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но есть условие (видео)

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Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима, а как преодолеть десятилетнее разграбление страны. Москва никогда не отказывалась от решения конфликта дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Украине.

«Именно так, как и положено братьям и добрым соседям, они (россияне и украинцы) и будут жить после реализации целей специальной военной операции, будь то военным или мирным путем. Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», – сказал Лавров.

