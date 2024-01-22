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Кулеба: Чем длиннее радиус, тем короче будет война

Кулеба: Чем длиннее радиус, тем короче будет война

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран Европейского союза предоставить Украине больше оружия, подчеркнув, что количество и дальность влияют на продолжительность войны. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД обратил внимание министров стран ЕС на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку Украины.

«Укрепление ПВО остается приоритетом. «Патриоты», NASAMS, IRIS-T и SAMP-T – это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус (речь идет о радиусе действия), тем короче будет война», – заявил Кулеба.

Кроме этого глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

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