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Зеленский заявил о планах ввести в Украине институт множественного гражданства

Зеленский заявил о планах ввести в Украине институт множественного гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внесет 22 января в Верховную раду законопроект, который введет в стране институт множественного гражданства. Украинский паспорт смогут получить в разных странах мира, за исключением РФ.

Это позволит предоставить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», за исключением граждан РФ.

Законопроект, в частности, позволит получить украинское гражданство иностранным добровольцам, которые воюют в Вооруженных силах Украины.

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