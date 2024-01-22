МИД Казахстана: Тина Канделаки не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет

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Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова прокомментировал реакцию Астаны на высказывания российской журналистки Тины Канделаки. Он высказался по поводу того, пустят ли Канделаки в Казахстан.

«Если кто-то вам не нравится, вы ведь не впустите в свой дом. Так же будем поступать и мы. При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство такого никогда не прощает. Она (Тина Канделаки. – прим.) не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», – цитирует Смадиярова Tengrinews.

Как писал Minval, ранее российская журналистка Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для поста стало переименование нескольких железнодорожных станций в нашей стране, к примеру, Уральск – в Орал, Узень – в Жаңаөзен. Канделаки назвала это «сомнительным решением».