Кто спустил на Казахстан Тину Канделаки?

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Между Россией и Казахстаном — новый всплеск напряженности, пока что на полуофициальном уровне. Началось все с невинного события: в Астане озвучили планы переименовать несколько железнодорожных станций. Так, «Уральск» предложено заменить на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен» и так далее. Но русские названия при этом заменялись на казахские, и по этому поводу тут же закатила истерику в соцсетях небезызвестная Тина Канделаки.

Гламурная дамочка возмутилась, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». И получила в ответ целую серию едких и хлестких комментариев. Так, казахстанская журналистка Динара Сатжан напомнила «дорогой Тине»: «Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут»! И давайте мы сами решим, какую жд-станцию как называть. Во-вторых, Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык потерянный за годы советской власти. В-третьих, русский является в нашей стране официальным языком межнационального общения, а казахский – государственным. И это закреплено в нашей Конституции». Депутат парламента Максат Толыкбай напомнил, что сейчас выше 70% населения Казахстана – этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны, и добавил: «…Пришло время ставить вопрос об оставлении в Конституции лишь госязыка. Мы сейчас точные сроки сказать не можем, но вопрос о языке мы поднимем». Здесь бы Канделаки успокоиться, но она опять постит в соцсетях порцию ругани в адрес Казахстана…

Еще несколько лет назад на сетевую истерику гламурной теледамочки в Астане просто не обратили бы внимания. В конце концов, она не споуксвумен МИДа, не депутат Госдумы и даже не ведущая политических программ. Не говоря о том, что на официальном уровне между Москвой и Казахстаном как бы не «искрит». Но Россия — не та страна, где даже Тина Канделаки может тявкнуть на соседнюю страну без команды.

И вот вопрос, кто спустил мадам Канделаки на Казахстан, стоит озвучить. Тем более что у Москвы есть предостаточно причин нервничать по поводу Астаны.

В самом деле, несмотря на все начальственные окрики, в Астане так и не поддержали ни российскую аннексию украинского Крыма, ни последующую попытку «прихватизировать» Донбасс, Херсон и Запорожье. Нарастили экспорт в Европу своей нефти – как раз в то время, когда Евросоюз отказывается от российских углеводородов. Москва попыталась «воспитывать» Казахстан, закрыв его экспортные терминалы в Новороссийске на ремонт — в ответ в Астане начали наращивать экспорт нефти через Азербайджан. Казахстан продолжает участие в Организации Тюркских Государств и даже разворачивает военное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном. Токаев говорит о необходимости создания боеспособной армии.

Наконец, Москва не может не фиксировать «подвижек» в гуманитарной сфере. Где изучают историю, включая устроенный Голощекиным и Мирзояном «голодный геноцид» казахов, отмечают День независимости в годовщину разгона первых митингов в Алма-Ате в 1986 году, снимают фильмы о своих исторических личностях и восстанавливают настоящую историю своей страны и своей государственности. И самое главное, все это происходит после января 2022 года, когда казалось, что Казахстан при помощи весьма подозрительных погромов и последующего ввода войск ОДКБ удалось надежно «усмирить». Не удалось.

Более того, в Казахстане делают выводы и из украинской войны. Где тоже все начиналось с нападок на Украину по поводу «вытеснения русского языка», а Севастополь называли «городом русских моряков» как бы неофициально, но уже в 2014 году в Крыму появились «вежливые люди» и на Донбассе вспыхнула война, а в феврале 2022 года Россия бомбила Киев, Харьков и Одессу…Но если Кремль рассчитывал в этом случае на «стоять-бояться», то на берегах Москва-реки сильно просчитались. Да, если в этой ситуации в адрес Астаны трясет кулачками очередная, как выразился казахстанский политолог Досым Сатпаев, «кремлевская кукла» — это не похоже на случайность. Но неужели в Москве на полном серьезе полагали, что Казахстан пересмотрит свою политику после попытки изобразить «начальственный округ»…при помощи невнятного писка Тины Канделаки?

А теперь уже у Москвы не так много вариантов, среди которых нет ни одного, приятного во всех отношениях. В Астане не намерены обострять отношений, но свои интересы и национальный суверенитет отстаивают последовательно. И вряд ли у Москвы получится разговаривать с Астаной «начальственным тоном». А значит, придется или «сдавать назад» и наблюдать, как рушатся позиции в Казахстане и Центральной Азии, или «поднимать перчатку», продолжать играть на обострение и понимать при этом, что на фоне украинской войны позволить себе открыть «второй фронт» еще и с Казахстаном Кремль позволить себе не может.

Так что самое лучшее — это посоветовать Канделаки успокоиться. Вопрос в том, хватит ли благоразумия у тех, кто дергает ее за ниточки.

Нурани, обозреватель