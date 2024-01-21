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Извержение вулкана в Индонезии (видео)

Извержение вулкана в Индонезии (видео)

В Индонезии  в воскресенье вновь произошло извержение вулкана Мерапи, распространившее облака обжигающего газа и лавы по своим склонам, сообщает АР.

На густонаселенном острове Ява Мерапи выбросил облака горячего пепла, смеси горных пород и лавы, рассказал глава Индонезийского центра исследований и разработок технологий геологических катастроф Агус Буди Сантосо. Столб горячего воздуха поднялся на 100 метров, пеплом накрыло несколько деревень. Погибших нет.

Мерапи является самым активным из более чем 120 вулканов по всей стране. Воскресное извержение является последним с тех пор, как власти повысили уровень тревоги до второго по величине в ноябре 2020 года после того, как датчики зафиксировали растущую активность. Жителям, проживающим на склонах, было рекомендовано держаться на расстоянии 7 километров от устья кратера и быть в курсе возможных угроз со стороны текущей лавы.

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